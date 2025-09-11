Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феникс-Мариуполь и Левый Берег играют во Львове. Стартовые составы
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 15:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 16:33
Феникс-Мариуполь и Левый Берег играют во Львове. Стартовые составы

11 сентября в 16:00 пройдет матч 6-го тура Первой лиги

Феникс-Мариуполь и Левый Берег играют во Львове. Стартовые составы
ФСК Феникс-Мариуполь

11 сентября проходит матч 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Стали известны стартовые составы команд. Игра проходит во Львове на стадионе СКИФ

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025

16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег

По теме:
В Шахтере определили лучшего игрока августа
Ковалец с ЛНЗ не сыграет
Есть еще порох. Ракицкий признан лучшим игроком Первой лиги в августе
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Феникс-Мариуполь стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
