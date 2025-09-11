Украина. Первая лига11 сентября 2025, 15:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 16:33
Феникс-Мариуполь и Левый Берег играют во Львове. Стартовые составы
11 сентября в 16:00 пройдет матч 6-го тура Первой лиги
11 сентября 2025, 15:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 16:33
11 сентября проходит матч 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Стали известны стартовые составы команд. Игра проходит во Львове на стадионе СКИФ
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Читайте также:Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025
16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег
