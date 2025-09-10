Другие новости10 сентября 2025, 15:34 |
401
0
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Чемпион US Open 2025 удивил фанатов
10 сентября 2025, 15:34 |
401
0
Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас перекрасил волосы в белый цвет.
Перед стартом US Open испанец побрился налысо. Теперь он и вовсе кардинально сменил имидж.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
7 сентября Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США и завоевал трофей. Кроме того, Карлос вернулся на первую строчку мирового рейтинга, сместив оттуда итальянца.
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
Неожиданная потеря очков в Азербайджане
Теннис | 10 сентября 2025, 15:09 0
Из-за плохой погоды организаторы приняли решение перенести встречи на четверг
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Футбол | 09.09.2025, 21:35
Комментарии 0
Популярные новости
09.09.2025, 16:12 57
08.09.2025, 20:29 2
09.09.2025, 17:17 26
09.09.2025, 17:40 72
08.09.2025, 17:05 102
10.09.2025, 06:48 1
08.09.2025, 23:08
09.09.2025, 08:26 2