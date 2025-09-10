Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Другие новости
10 сентября 2025, 15:34 |
401
0

ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет

Чемпион US Open 2025 удивил фанатов

10 сентября 2025, 15:34 |
401
0
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Instgaram. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас перекрасил волосы в белый цвет.

Перед стартом US Open испанец побрился налысо. Теперь он и вовсе кардинально сменил имидж.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

7 сентября Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США и завоевал трофей. Кроме того, Карлос вернулся на первую строчку мирового рейтинга, сместив оттуда итальянца.

ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет

По теме:
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»
ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале
Карлос Алькарас (теннисист) фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Теннис | 10 сентября 2025, 15:09 0
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен

Из-за плохой погоды организаторы приняли решение перенести встречи на четверг

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем