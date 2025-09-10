ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас перекрасил волосы в белый цвет.

Перед стартом US Open испанец побрился налысо. Теперь он и вовсе кардинально сменил имидж.

7 сентября Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США и завоевал трофей. Кроме того, Карлос вернулся на первую строчку мирового рейтинга, сместив оттуда итальянца.

