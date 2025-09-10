Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кипр – Румыния – 2:2. Разочарование для Луческу. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 2
Румыния
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:23
Кипр – Румыния – 2:2. Разочарование для Луческу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Кипр – Румыния – 2:2. Разочарование для Луческу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборные Кипра и Румынии разошлись миром со счетом 2:2

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результат стала разочарованием для коуча румынской сборной Мирчи Луческу, так как гости вели 2:0 уже в дебюте матча, но не сумели удержать перевес в счете.

У гостей быстрым дублем отличился Денис Дрэгуш, на что у хозяев голами ответили Лоизос Лоизу и Харалампос Харалампус.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

21:45. Кипр – Румыния – 2:2

Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 76 – Дрэгуш, 2, 18

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Харалампос Харалампус (Кипр).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лойзос Лойзу (Кипр).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
сборная Румынии по футболу Мирча Луческу сборная Кипра по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Денис Дрэгуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
