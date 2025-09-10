Кипр – Румыния – 2:2. Разочарование для Луческу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборные Кипра и Румынии разошлись миром со счетом 2:2
Результат стала разочарованием для коуча румынской сборной Мирчи Луческу, так как гости вели 2:0 уже в дебюте матча, но не сумели удержать перевес в счете.
У гостей быстрым дублем отличился Денис Дрэгуш, на что у хозяев голами ответили Лоизос Лоизу и Харалампос Харалампус.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября
21:45. Кипр – Румыния – 2:2
Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 76 – Дрэгуш, 2, 18
Видео голов и обзор матча
События матча
