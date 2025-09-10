Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборные Кипра и Румынии разошлись миром со счетом 2:2

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результат стала разочарованием для коуча румынской сборной Мирчи Луческу, так как гости вели 2:0 уже в дебюте матча, но не сумели удержать перевес в счете.

У гостей быстрым дублем отличился Денис Дрэгуш, на что у хозяев голами ответили Лоизос Лоизу и Харалампос Харалампус.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

21:45. Кипр – Румыния – 2:2

Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 76 – Дрэгуш, 2, 18

Видео голов и обзор матча