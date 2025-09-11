Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 2
Румыния
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 04:38 | Обновлено 11 сентября 2025, 04:51
«Судейство не давало атаковать». Луческу нашел виновных в неудаче с Кипром

Коуч сборной Румынии пояснил свое видение проблем сборной Румынии

Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу нашел несколько причин, почему его команда, ведя в счете (2:0), не удержала перевес в матче с Кипром (2:2) в квалификации к ЧМ-2026 .

Он обвинил в этом отношение игроков, особенно центральных защитников, Денниса Мана, который упустил выход один на один с вратарем, а также судейство (Матей Юг из Словении был главным арбитром матча).

Мирча Луческу: «Должен быть счет 3:0. Легкость, с которой мы доходили до завершающего удара, расслабила нас. Не могу понять, как Кастанос прошел между 3–4 игроками. Это вернуло соперников в игру. С мужеством и отдачей, но и с множеством фолов, при судействе, которое не давало нам больше атаковать. Все было именно так.

В первом тайме мы сделали то, что нужно. Во втором, похоже, у них затряслись ноги, особенно у центральных защитников. Это дало соперникам шанс выйти на прессинг. Это урок агрессивности. Если нет желания выигрывать единоборства, играть трудно. У нас был отличный старт матча. Мог быть третий гол, нужно было легко обыграть вратаря и забить, и у нас было еще 2–3 хороших момента.

Матчей еще много. Игроки лишком волновались о необходимости победить, и когда счет счет 2:0, мы отдали центр поля. Еще будут игры, здесь могут проиграть и Босния, и Австрия. Не замены определили результат, а отношение..

Может ли это быть мой последний матч? Не будем обсуждать сегодня, что будет завтра… Я очень разочарован! Я знаю, как готовилась команда к этому матчу, и был уверен, что мы выиграем. Сборная должна продолжать свою деятельность, свой путь.

Я сделал все возможное, чтобы команда могла претендовать на выход в финальный турнир. В остальном есть другие аспекты, о которых я не хочу говорить. Знайте, что Кипр может выиграть любой матч с теми игроками, которые у них есть. Их останавливали в Вене, их останавливало судейство в Боснии».

Видео голов и обзор матча: Кипр – Румыния – 2:2

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Харалампос Харалампус (Кипр).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лойзос Лойзу (Кипр).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
пресс-конференция сборная Румынии по футболу Мирча Луческу сборная Кипра по футболу ЧМ-2026 по футболу Деннис Ман Матей Юг судейство
Николай Степанов Источник: Gazeta Sporturilor
