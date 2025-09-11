Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 03:59
ЛУЧЕСКУ: «Я допустил ошибку. На Кипр надо было выпустить другой состав»

Сборная Румынии сенсационно не сумела обыграть команду Кипра

ЛУЧЕСКУ: «Я допустил ошибку. На Кипр надо было выпустить другой состав»
Мирча Луческу

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборные Кипра и Румынии разошлись миром со счетом 2:2.

Результат стал разочарованием для коуча румынской сборной Мирчи Луческу. Серьезная критика прозвучала после того, как Мирча решил использовать один и тот же стартовый состав в обоих матчах – на Кипр он поставил тех же 11 игроков, которые начали спарринг против Канады (0:3).

Мирча Луческу: «Возможно, я должен был поступить иначе, выставить одну команду против Канады и другую против Кипра. Я согласен, я ошибся.

Когда мы планировали товарищеский матч с Канадой, мы ничего о них не знали. Не знали, что у них столько игроков из Европы. Я думал играть второй командой, но потом подумал, что мы не виделись три месяца.

Я решил дать шанс ребятам, которые играли на чемпионате Европы, которые сменили клубы этим летом и стали основными игроками. Жалею, что был слишком сентиментален и не мог принять определенные решения.

Возможно, тогда я должен был составить одну команду для этого матча и другую для матча с Кипром. Такие мы есть, мы не идем напрямую на бой. Мы умнее, у нас техническое мастерство, раньше нас называли европейскими бразильцами.

Это смена поколений, это видно. Я был сентиментален и считал, что игроки, которые привели нас на Евро, могут привести нас на чемпионат мира. К сожалению, произошла ситуация, когда многие из них травмировались и больше не играли.

Возможно, я должен был поступить иначе, выставить другую команду против Канады и другую против Кипра. Я согласен, я ошибся. Из-за сентиментальности. Тогда это нельзя было решить, нужно было выставить игроков с характером».

Видео голов и обзор матча: Кипр – Румыния – 2:2

