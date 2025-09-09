9 сентября на GSP пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Кипра и Румынии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кипр

Команда так и не смогла показать хотя бы сколько-нибудь серьезные результаты. Скорее она, особенно в последнее время, относится к неприятному разряду аутсайдеров. Вот и прошлой осенью, в рамках Лиги Наций, в компании с Румынией, Косово и Литвой, обошли только последних (и именно с ней и набрали все свои шесть очков).

Квалификацию получилось начать с победы. Но ее и ждали - в противниках был Сан-Марино, и аутсайдера обыграли 2-0. Но потом уступили и Боснии в марте, и Румынии в июне (тогда же были 2:2 с болгарами в товарищеской встрече). В прошлом туре, играя с еще одним фаворитом, австрийцами, получилось себя неплохо проявить, побороться. Но все же именно фаворит забил единственный гол - Забитцер реализовал пенальти.

Румыния

Сборная смогла пробиться на прошлый Евро, причем напрямую, по итогам обычной квалификации. А уже на самом турнире громили украинцев, что позволило в итоге выйти в плей-офф. Там сразу вылетели, и год назад Йорденеску на тренерском посту сменил Луческу. В Лиге Наций мэтр смог показать стопроцентный результат, выиграв, пусть и не без вопросов, все шесть поединков.

В 2025-м году уже было все не так здорово. Обыграв уверенно аутсайдеров, Сан-Марино и Кипр, при этом команда уступила и Боснии в марте дома, и Австрии в июне на выезде. Сейчас в ожидании встречи провели товарищеский поединок с Канадой. И напрочь провалили его, разгромно уступив 0:3 - точно неприятный звоночек.

Статистика личных встреч

Всего было семнадцать очных поединков, и только однажды, в товарищеском матче 2010-го года, выиграли киприоты, уступив в большинстве остальных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости столкнутся с серьезными проблемами. Они реабилитируются за провал в предыдущем, товарищеском матче, победив на поле достаточно слабого противника по квалификации (коэффициент - 1,60).