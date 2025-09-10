Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

При желании всему можно найти объяснение. Вполне логическое и простое объяснение.

В нынешнем сезоне лучшая клубная команда Украины проиграла квалификацию Лиги чемпионов малоизвестному кипрскому коллективу, а отбор в Лигу Европы – клубу из Израиля. Вице-чемпион Украины минувшего сезона в одну калитку уступил в квалификации Лиги конференций команде из Сербии. А обладатель Кубка Украины, «самый сильный в своей истории» по составу, едва совладал с разобранным вице-чемпионом Швейцарии в отборе в основной раунд ЛК.

Наш клубный футбол давно уже пробил дно. И продолжает углубляться. Так почему же наша национальная команда должна быть лучом света в темном царстве?

Теоретически, конечно же, она должна стать таким лучом. Ну, хотя бы лучиком. Собственно, весь этот сыр-бор с нашим клубным футболом, то есть возобновление национального чемпионата в условиях открытой кацапской агрессии, предназначен, в первую и последнюю очередь для того, чтобы дать нашим людям хоть какую-то отдушину в это окаянное время. И чтобы показать наглядно, что мы еще есть. Что мы не только боремся, но у нас есть и зрелище.

Увы, дельная, в общем-то идея, накрылась медным тазом. Наш внутренний чемпионат после ожидаемого оттока легионеров и футболистов с украинским паспортом, которые не гнушались любой мало-мальски интересной работой в зарубежном захолустье, просел до неузнаваемости. И это ожидаемый итог.

Тем не менее, футболисты ведущих украинских команд остаются по минимуму интегрированы в существующую военную реальность. Заоблачные зарплаты, железная бронь от мобилизации, возможность безболезненного выезда за рубеж. Зачем им рвать жилы?

Характера, воли к победе, мотивации – этот синонимический ряд можно продолжать и продолжать – вот чего не хватает нашему футболу сейчас. И это лично для меня очень удивительно, в такое-то непростое время, априори требующее внутренней мобилизации от каждого из нас.

От каждого из нас, за вычетом футболистов. Почему так получается, я не свожу концы с концами.

Наша национальная команда без шансов проиграла Франции в стартовом поединке отбора на ЧМ-2026. Без шансов, потому что нынешняя сборная Франции сильнее на голову нынешней сборной Украины. Но не в этом беда. Нынешняя ведь кацапская армия, если по большому счету, сильнее нашей. Хотя бы по численности. Но наша армия дает кацапам прикурить, используя в своем арсенале нужные мотивационные слагаемые.

Наша национальная футбольная команда использует разве что инерцию.

В матче против разобранного до винтика Азербайджана, который за последние 11 матчей сподобился лишь на две сухие ничьи с посредственными сборными, а остальные матчи проиграл, Украина пыталась сыграть так, как против Украины сыграла в первом туре Франция.

То есть, свой гол мы все равно забьем, а вы – как получится.

Один удар в створ ворот после первого тайма в нашем исполнении – слишком мало, чтобы на что-то рассчитывать. А более семидесяти процентов владения мячом – да это чушь собачья. Это просто холостое перепасовывание с бездумными забросами. Такая тактика не сыграет даже против Азербайджана.

И вот в этой части нужно уже говорить о компетенции нашего тренерского штаба.

Если по нормальному, то наш тренерский штаб должен был уйти в отставку еще после Евро-2024. Но Сергею Станиславовичу не хватило на такой шаг смелости. А его закадычный друг Андрей Николаевич не «подсобил». Поэтому хождения по мукам продолжились. И продолжаются.

Я не знаю, куда ниже нужно опуститься нашей сборной, чтобы у Реброва хватило мужества написать заявление по собственному желанию. Да, под его рукой – заржавшиеся увальни, но ведь и тренер наш все больше заражается этой неизлечимой хворью вкупе с хамством.

За счет чего Ребров хотел выиграть в Азербайджана? Вот конкретно: за счет чего? Точнее, за счет кого? За счет треугольника в центре поля Калюжный – Бондаренко – Очеретько? Ну очень странное кадровое решение, если учитывать и опыт этих игроков в сборной, да и их профайлы.

Зинченко и Судаков сыграли не на своих позициях, Ванат оказался не в своей тарелке. Остальные имитировали бурную деятельность. И наш тренерский штаб во главе с Ребровым.

После игры Сергей Станиславович снова сетовал на кучу травмированных. На то, что «на этом уровне действительно тяжело играть».

Неужели снизошло озарение? Да уж, действительно тяжело. А кому сейчас легко?

Но ведь вопрос не столько в том, что тяжело, сколько в том, что вы сделали, чтобы стало хоть чуть-чуть проще.

Да ничего вы не сделали. И если это ваш максимум, как Сергей Станиславович отметил после игры, то лично мне не хочется иметь дел ни с такой сборной Украины, ни с ее тренером.