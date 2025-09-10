Чемпионат мира10 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 09:29
131
0
Перу – Парагвай – 0:1. Добыли путевку на ЧМ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира
10 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 09:29
131
0
В среду, 10 сентября, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Перу и Парагвая.
Встречу принимал «Национальный стадион» в Лиме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости из Парагвая сумели добыть победу со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарса. Благодаря этой победе Парагвай добыл путевку на чемпионат мира.
Квалификация чемпионата мира.
Перу – Парагвай – 0:1
Голы: Галарса, 78
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 427
Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре
Футбол | 10 сентября 2025, 07:45 0
Андри Гудьонсен удивлен решением судьи в конце матча с Францией
Футбол | 10.09.2025, 07:31
Футбол | 09.09.2025, 14:04
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Комментарии 0
Популярные новости
08.09.2025, 17:05 102
09.09.2025, 21:35 66
09.09.2025, 16:12 56
08.09.2025, 08:24 2
09.09.2025, 08:26 2
08.09.2025, 14:48 30
08.09.2025, 10:39
09.09.2025, 07:42 3