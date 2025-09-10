Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Перу – Парагвай – 0:1. Добыли путевку на ЧМ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 09:29
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Парагвая

В среду, 10 сентября, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Перу и Парагвая.

Встречу принимал «Национальный стадион» в Лиме.

Гости из Парагвая сумели добыть победу со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарса. Благодаря этой победе Парагвай добыл путевку на чемпионат мира.

Квалификация чемпионата мира.

Перу – Парагвай – 0:1

Голы: Галарса, 78

Видеообзор матча:

сборная Парагвая по футболу сборная Перу по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
