Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
Карлос пропустит встречу с Данией, а Новак не поможет сербам против Турции
Известные теннисистки Карлос Алькарас (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 4) после US Open 2025 отказались от игр за свои сборные в Кубке Дэвиса, которые состоятся в сентября.
Алькарас пропустит матчевое противостояние команды Испании против Дании, а Джокович не сыграет за Сербию с Турцией.
13 числа испанцы поборются против датчан в Марбелье на грунтовых кортах за выход в финальную часть командной турнира. На старте отбора Испания одолела Швейцарию 3:1.
Сербия сыграет с Турцией 12 сентября в матче Первой Мировой Группы. В начале года сербы потерпели поражение от Дании 2:3 в первом раунде плей-офф.
Алькарас и Джокович сыграли друг с другом в полуфинале US Open. Карлос добыл победу в трех сетах, а затем завоевал трофей, одолев Янника Синнера в решающем поединке в четырех партиях.
Заявки на матч Испания – Дания
Заявки на матч Сербия – Турция
