Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса

Известные теннисистки Карлос Алькарас (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 4) после US Open 2025 отказались от игр за свои сборные в Кубке Дэвиса, которые состоятся в сентября.

Алькарас пропустит матчевое противостояние команды Испании против Дании, а Джокович не сыграет за Сербию с Турцией.

13 числа испанцы поборются против датчан в Марбелье на грунтовых кортах за выход в финальную часть командной турнира. На старте отбора Испания одолела Швейцарию 3:1.

Сербия сыграет с Турцией 12 сентября в матче Первой Мировой Группы. В начале года сербы потерпели поражение от Дании 2:3 в первом раунде плей-офф.

Алькарас и Джокович сыграли друг с другом в полуфинале US Open. Карлос добыл победу в трех сетах, а затем завоевал трофей, одолев Янника Синнера в решающем поединке в четырех партиях.

Заявки на матч Испания – Дания

Заявки на матч Сербия – Турция