Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
10 сентября 2025, 16:10 |
49
0

Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса

Карлос пропустит встречу с Данией, а Новак не поможет сербам против Турции

10 сентября 2025, 16:10 |
49
0
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

Известные теннисистки Карлос Алькарас (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 4) после US Open 2025 отказались от игр за свои сборные в Кубке Дэвиса, которые состоятся в сентября.

Алькарас пропустит матчевое противостояние команды Испании против Дании, а Джокович не сыграет за Сербию с Турцией.

13 числа испанцы поборются против датчан в Марбелье на грунтовых кортах за выход в финальную часть командной турнира. На старте отбора Испания одолела Швейцарию 3:1.

Сербия сыграет с Турцией 12 сентября в матче Первой Мировой Группы. В начале года сербы потерпели поражение от Дании 2:3 в первом раунде плей-офф.

Алькарас и Джокович сыграли друг с другом в полуфинале US Open. Карлос добыл победу в трех сетах, а затем завоевал трофей, одолев Янника Синнера в решающем поединке в четырех партиях.

Заявки на матч Испания – Дания

Заявки на матч Сербия – Турция

По теме:
В Галифаксе протесты. Матч Кубка Дэвиса Канада – Израиль пройдет без фанов
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Кубок Дэвиса сборная Испании по теннису сборная Сербии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Футбол | 10 сентября 2025, 06:48 1
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»

Виктор высказался об Илье Забарном

Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 11:26 13
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана

Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти за игру рукой Зинченко не стоило назначать

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Теннис | 10.09.2025, 15:09
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем