Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
09 сентября 2025, 20:50 |
Тренер Алькараса: «Нельзя считать его идеальным»

Хуан Карлос Ферреро высказался о чемпионе US Open

Тренер Алькараса: «Нельзя считать его идеальным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро дал несколько комментариев по своему подопечному после его победы на US Open:

Где предел

Я не заглядываю слишком далеко в будущее. Я не могу задумываться о том, выиграет ли он 20 турниров Большого шлема. Мы должны жить сегодняшним днем. Потенциал есть. Мы не можем это отрицать. Он может выиграть много турниров Большого шлема, но мы не считаем ничего само собой разумеющимся. Все нужно зарабатывать и зарабатывать, и чтобы выйти в финал Открытого чемпионата Австралии, нам придется очень хорошо поработать в декабре. Мы сосредоточены на Карлосе и знаем, что он всегда будет бороться за эти титулы, но мы понимаем, что это очень сложно, и поэтому мы работаем.

Отличия от 2022 года

Алькарас теперь гораздо более опытен. Я считаю, что он подошел к этому с меньшим волнением и большим самообладанием. Он четко знал, как ему следует играть по сравнению с предыдущим финалом. В тот день в 2022 году он играл очень импульсивно, но сейчас Карлос — гораздо более утонченный игрок, который лучше читает игру.

Синнер говорит, что у Алькараса нет слабых сторон

У него есть слабые стороны (смеется), но он очень совершенен. Он очень хорошо справляется с контратаками, потому что у него сильная защита, а его ДНК — это атака, движение вперед. Самое замечательное в Карлосе — его адаптивность. Вы можете попросить его о чем угодно, и он приспособится и достигнет этого. Мы применяем это на тренировках. После Уимблдона мы попросили его сделать определенные вещи в матчах против Янника, и всего за 10 дней он значительно улучшился. Это самое невероятное в Карлосе – способность быстро улучшать то, что нужно улучшить. Ему всего 22 года, и мы не можем считать его идеальным. Ему еще есть над чем работать. Он улучшил подачу, удары с форхенда, с бэкхенда... но есть и другие вещи, которые нужно улучшить. Если мы думаем иначе, то ошибаемся.

Его роль во всем этом

Я считаю, что команда проделала отличную работу, чтобы он прибыл на турнир немного отдохнувшим. Предварительная подготовка, поездка в США с ясным настроем... Затем победа в Цинциннати и здесь – это особенное событие для всей команды. Мы придаем этому все значение, которое оно заслуживает, потому что знаем, как трудно побеждать. Команда знает, как с этим справиться, и делает отличную работу вокруг него, чтобы он беспокоился только о том, чтобы играть в теннис и делать это как можно лучше.

Финальная подготовка

Мы очень хорошо подготовились к матчу. Мы посмотрели несколько матчей и отметили несколько конкретных деталей, которые нужно было применить на практике. Карлос выполнил их на 100%. Легко сказать, но трудно сделать. Его игра была безупречной. Он взял на себя обязательство постоянно давить на Янника. Это было одним из ключевых моментов. Оба играли очень жестко, и я думаю, что преимущество у того, кто первым наносит удар. Возможно, Карлос играет более разнообразно, но я бы сказал, что с его стороны это был идеальный матч.

Хуан Карлос Ферреро Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Кирияка Источник: Punto de Break
