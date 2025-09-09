Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 14:39
Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»

Одноклубник нового тренера азербайджанской команды знает алгоритм успеха

Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»
Эльшан Гамбаров

Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку азербайджанская национальная команда в рамках отборочного цикла мирового первенства 2026 года примет Украину. О важном матче для обоих соперников с корреспондентом Sport.ua поделился мыслями экс-игрок бакинского «Нефтчи» и сборной Азербайджана Эльшан Гамбаров.

«Обе команды выложатся в этом поединке на все сто процентов – это точно, – сказал он. – Сборной Азербайджана будет сложнее, чем украинцам. Рассчитывать на успех она может только за счет желания и воли к победе. Мы с Айханом Аббасовым в свое время играли в чемпионате Азербайджана, недавно с ним встречались. Сейчас на нем лежит немалая ответственность. Возможности украинских игроков мне хорошо знакомы, ведь в конце 90-х приходилось с ними играть вместе в одной команде: с Сергеем Пучковым – в «Бакилы», с Владимиром Пошехонцевым и Алексеем Стукасом – в «Нефтчи», а с Константином Павлюченко – в узбекском «Новбахоре». Как раз тогда, кстати, у меня была возможность поиграть в Украине – а точнее, в запорожском «Торпедо», которое возглавлял Леонид Колтун. Однако не получилось, ведь в последний момент от команды отказался спонсор».

Ранее бывший игрок «Динамо» оценил игру сборной Украины в матче с Францией.

