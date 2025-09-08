Ассист Модрича. Хорватия в Загребе отгрузила 4 мяча в ворота Черногории

Сборная Хорватии не оставила шансов Черногории в отборочном матче чемпионата мира 2026, одержав разгромную победу в Загребе (4:0).

Подопечные Златко Далича с первых минут завладели инициативой и открыли счет в конце первого тайма, когда Кристиан Якич замкнул передачу ветерана Луки Модрича.

Во втором тайме преимущество хозяев стало безоговорочным. Андрей Крамарич удвоил счет, а затем автоголом отметился Эдвин Куч.

Точку в матче поставил Иван Перишич, реализовав свой момент в компенсированное время.

Фарерские острова в гостях минимально обыграли Гибралтар (1:0).

Ситуация в группе: Хорватия, Чехия (по 12), Фареры, Черногория (по 6), Гибралтар (0).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

Загреб (Хорватия). 8 сентября 2025

Хорватия – Черногория – 4:0

Голы: Якич, 35 (Модрич), Крамарич, 51, Куч, 85 (автогол), Перишич, 90+2

Гибралтар – Фарерские острова – 0:1

Гол: Агнарссон, 68

