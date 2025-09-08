Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассист Модрича. Хорватия в Загребе отгрузила 4 мяча в ворота Черногории
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
08.09.2025 21:45 – FT 4 : 0
Черногория
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:57
Ассист Модрича. Хорватия в Загребе отгрузила 4 мяча в ворота Черногории

Ассист Модрича. Хорватия в Загребе отгрузила 4 мяча в ворота Черногории
Сборная Хорватии не оставила шансов Черногории в отборочном матче чемпионата мира 2026, одержав разгромную победу в Загребе (4:0).

Подопечные Златко Далича с первых минут завладели инициативой и открыли счет в конце первого тайма, когда Кристиан Якич замкнул передачу ветерана Луки Модрича.

Во втором тайме преимущество хозяев стало безоговорочным. Андрей Крамарич удвоил счет, а затем автоголом отметился Эдвин Куч.

Точку в матче поставил Иван Перишич, реализовав свой момент в компенсированное время.

Фарерские острова в гостях минимально обыграли Гибралтар (1:0).

Ситуация в группе: Хорватия, Чехия (по 12), Фареры, Черногория (по 6), Гибралтар (0).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

Загреб (Хорватия). 8 сентября 2025

Хорватия – Черногория – 4:0

Голы: Якич, 35 (Модрич), Крамарич, 51, Куч, 85 (автогол), Перишич, 90+2

Гибралтар – Фарерские острова – 0:1

Гол: Агнарссон, 68

ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу Лука Модрич сборная Фарерских островов по футболу сборная Черногории по футболу сборная Гибралтара по футболу Кристиан Якич Андрей Крамарич автогол Иван Перишич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
