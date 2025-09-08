8 сентября на Максимир пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Черногории. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда при нынешнем наставнике, Златко Даличе, переписали свою историю. Они стали вторыми на чемпионате мира-2018 и завоевали бронзу в Катаре. Но при этом был и прошлогодний Евро, когда упустили из-за голов в концовке и с Албанией, и с Италией, и в итоге не вышли в плей-офф! Впрочем, в Лиге Наций Модрич и компания были вторыми в группе, и даже выиграли в марте у Франции 2:0... Но та взяла реванш, после чего оказалась лучше в серии пенальти.

Таким образом, в квалификации сборная стартовала уже в июне. Тогда были соперники, которых громили - причем не только Гибралтар (7:0), но и сильная вроде бы Чехия (5:1). Сейчас начинали с матча против Фарерских островов. И сумели выиграть на выезде - хватило и единственного мяча в исполнении Крамарича.

Черногория

Сборная так и не смогла выйти на сколько-нибудь серьезный уровень. Хотя игроки у них высокого класса, от Савича до Йоветича, были. В Лиге Наций осенью был и вовсе провал, когда в компании с Исландией, Турцией и Уэльсом ограничились всего тремя очками и последним местом.

В квалификации, в марте, начали с побед - но над аутсайдерами, Гибралтаром и Фарерскими островами (с последними только 1:0 дома). Но в июне были уже более серьезные противники. И чехам тогда и вовсе проиграли, да и с армянами закончили зрелищной ничьей 2:2 в товарищеском матче. В прошлом туре, с той же Чехией, очень быстро пропустив первый гол, так ничем и не ответили. Более того, получили снова в свои ворота уже перед самым финальным свистком.

Статистика личных встреч

Любопытно, но соседи, бывшие республики Югославии, раньше в футболе не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости создадут проблемы для очевидного фаворита. Ставим на то, что тут Модрич и компания смогут победить с применением форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,67).