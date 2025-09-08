Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
08.09.2025 21:45 - : -
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 12:14 |
44
0

Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

08 сентября 2025, 12:14 |
44
0
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Златко Далич

8 сентября на Максимир пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Черногории. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда при нынешнем наставнике, Златко Даличе, переписали свою историю. Они стали вторыми на чемпионате мира-2018 и завоевали бронзу в Катаре. Но при этом был и прошлогодний Евро, когда упустили из-за голов в концовке и с Албанией, и с Италией, и в итоге не вышли в плей-офф! Впрочем, в Лиге Наций Модрич и компания были вторыми в группе, и даже выиграли в марте у Франции 2:0... Но та взяла реванш, после чего оказалась лучше в серии пенальти.

Таким образом, в квалификации сборная стартовала уже в июне. Тогда были соперники, которых громили - причем не только Гибралтар (7:0), но и сильная вроде бы Чехия (5:1). Сейчас начинали с матча против Фарерских островов. И сумели выиграть на выезде - хватило и единственного мяча в исполнении Крамарича.

Черногория

Сборная так и не смогла выйти на сколько-нибудь серьезный уровень. Хотя игроки у них высокого класса, от Савича до Йоветича, были. В Лиге Наций осенью был и вовсе провал, когда в компании с Исландией, Турцией и Уэльсом ограничились всего тремя очками и последним местом.

В квалификации, в марте, начали с побед - но над аутсайдерами, Гибралтаром и Фарерскими островами (с последними только 1:0 дома). Но в июне были уже более серьезные противники. И чехам тогда и вовсе проиграли, да и с армянами закончили зрелищной ничьей 2:2 в товарищеском матче. В прошлом туре, с той же Чехией, очень быстро пропустив первый гол, так ничем и не ответили. Более того, получили снова в свои ворота уже перед самым финальным свистком.

Статистика личных встреч

Любопытно, но соседи, бывшие республики Югославии, раньше в футболе не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости создадут проблемы для очевидного фаворита. Ставим на то, что тут Модрич и компания смогут победить с применением форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Хорватия
8 сентября 2025 -
21:45
Черногория
Фора Хорватии (-1.5) 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Помощник тренера Азербайджана: «Мы должны действовать как команда»
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Экс-легионер чемпионата Азербайджана спрогнозировал матч с Украиной
сборная Хорватии по футболу сборная Черногории по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08 сентября 2025, 07:38 11
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 12
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Волейбол | 07.09.2025, 22:07
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Футбол | 08.09.2025, 10:19
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Футбол | 08.09.2025, 12:37
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 31
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем