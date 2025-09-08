Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Черногория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
08.09.2025 21:45 - : -
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 12:34 |
2
0

Хорватия – Черногория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2025, 12:34 |
2
0
Хорватия – Черногория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября сборная Хорватии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Черногории.

Встреча состоится на Максимир в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Хорватия – Черногория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хорватия – Черногория
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Помощник тренера Азербайджана: «Мы должны действовать как команда»
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Экс-легионер чемпионата Азербайджана спрогнозировал матч с Украиной
смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Черногории по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 12
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08 сентября 2025, 12:14 0
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Волейбол | 07.09.2025, 22:07
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Футбол | 08.09.2025, 05:18
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 28
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем