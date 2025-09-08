08.09.2025 21:45 - : -
Хорватия – Черногория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву
8 сентября сборная Хорватии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Черногории.
Встреча состоится на Максимир в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
