  4. Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
08.09.2025 21:45 – FT 4 : 0
Черногория
Обзор Видео
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 01:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:37
22
0

Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Сборная Хорватии не оставила шансов Черногории в отборочном матче чемпионата мира 2026, одержав разгромную победу в Загребе (4:0).

Подопечные Златко Далича с первых минут завладели инициативой и открыли счет в конце первого тайма, когда Кристиан Якич замкнул передачу ветерана Луки Модрича.

Во втором тайме преимущество хозяев стало безоговорочным. Андрей Крамарич удвоил счет, а затем автоголом отметился Эдвин Куч. Точку в матче поставил Иван Перишич, реализовав свой момент в компенсированное время.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

Загреб (Хорватия). 8 сентября 2025

Хорватия – Черногория – 4:0

Голы: Якич, 35 (Модрич), Крамарич, 51, Куч, 85 (автогол), Перишич, 90+2

Видео голов и обзор

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
85’
ГОЛ ! Автогол забил Edvin Kuc (Черногория).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
42’
Андрия Булатович (Черногория) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиян Якич (Хорватия).
По теме:
С голом Эн-Несири. Состоялось 10 матчей африканского отбора к ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Текстовая трансляция матча
Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Черногории по футболу Иван Перишич автогол Андрей Крамарич видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Кристиан Якич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
