Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Сборная Хорватии не оставила шансов Черногории в отборочном матче чемпионата мира 2026, одержав разгромную победу в Загребе (4:0).
Подопечные Златко Далича с первых минут завладели инициативой и открыли счет в конце первого тайма, когда Кристиан Якич замкнул передачу ветерана Луки Модрича.
Во втором тайме преимущество хозяев стало безоговорочным. Андрей Крамарич удвоил счет, а затем автоголом отметился Эдвин Куч. Точку в матче поставил Иван Перишич, реализовав свой момент в компенсированное время.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
Загреб (Хорватия). 8 сентября 2025
Хорватия – Черногория – 4:0
Голы: Якич, 35 (Модрич), Крамарич, 51, Куч, 85 (автогол), Перишич, 90+2
Видео голов и обзор
События матча
