Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Зидан выбрал команду, которую будет тренировать. Неожиданный камбэк

Зизу вылетел в Турцию для подписания соглашения с «Фенербахче»

Зидан выбрал команду, которую будет тренировать. Неожиданный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации El Gol Digital, французский тренер все-таки согласился возглавить «Фенербахче». Обладатель Золотого мяча уже отправился в Стамбул – там будут согласованы последние детали и подписан контракт.

Зидан заменит в клубе известного португальца Жозе Моурниньо, которого уволили после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Фенербахче Зинедин Зидан чемпионат Турции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
