Зидан выбрал команду, которую будет тренировать. Неожиданный камбэк
Зизу вылетел в Турцию для подписания соглашения с «Фенербахче»
Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.
По информации El Gol Digital, французский тренер все-таки согласился возглавить «Фенербахче». Обладатель Золотого мяча уже отправился в Стамбул – там будут согласованы последние детали и подписан контракт.
Зидан заменит в клубе известного португальца Жозе Моурниньо, которого уволили после вылета из Лиги чемпионов.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в 19:00
Нападающий выделил Икера Касильяса