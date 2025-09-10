Зидан выбрал команду, которую будет тренировать. Неожиданный камбэк

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации El Gol Digital, французский тренер все-таки согласился возглавить «Фенербахче». Обладатель Золотого мяча уже отправился в Стамбул – там будут согласованы последние детали и подписан контракт.

Зидан заменит в клубе известного португальца Жозе Моурниньо, которого уволили после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.