  4. ВИДЕО. Победа над хозяевами турнира. Как Украина U-18 обыграла Швецию U-18
Молодежные турниры
08 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 16:33
ВИДЕО. Победа над хозяевами турнира. Как Украина U-18 обыграла Швецию U-18

Смотрите видеообзор матча 2-го тура международного турнира в Швеции

УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) успешно выступает на международном турнире в Швеции.

6 сентября в 17:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-18 переиграла Швецию U-18 (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

В матче против шведов у сине-желтых голы забили Дмитрий Зудин (12 мин), Никита Мельник (45+1 мин).

Украинцы с двумя победами лидирует в турнире (6 очков). Далее запланирован матч против Дании (9 сентября в 18:30), которая тоже имеет 6 пунктов. В этом матче определится победитель турнира, сине-желтых устроит ничья.

Международный турнир для сборных U-18

2-й тур, 6 сентября 2025, Швеция

17:00. Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0

Голы: Дмитрий Зудин, 12, Никита Мельник, 45+1

Украина U-18: Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огородник, 73), Калюжный (Залипка, 46), Зудин (Мурадян, 46), Кутья (Джурабаев, 46), Иваськив, Зубрий (Балакай, 83), Захаркив (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстолис, 46).

Предупреждения: Залипка, 57, Костюк, 68.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Украина - Швеция видео голов и обзор Дмитрий Зудин сборная Швеции по футболу U-18
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
