Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно иметь мужество и извиниться»
Первая лига
Агробизнес
06.09.2025 16:00 – FT 2 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно иметь мужество и извиниться»

Главный тренер «Подолья» обратил внимание на судейство

Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно иметь мужество и извиниться»
Сергей Ковалец

В поединке пятого тура Первой лиги «Подолье» уступило «Агробизнесу» со счетом 1:2. Победный гол «Агробизнес» забил с пенальти. Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец не согласен с решением арбитра.

«Было подольское дерби, хороший матч обеих команд. Но, к сожалению, можно сказать, что пенальти в нашу сторону был назначен не по правилам. Уже много говорим об арбитраже. Вот я работал в Словакии тренером, и арбитр ошибся, подошел, извинился, сказал. А мы их прячем. Почему не выйти, сказать: «Я ошибся». Это нормально, человеческий момент. Он ошибся. Игроки Подолья сегодня играли хорошо, забили хороший мяч. И, конечно, жаль, что сегодня такой результат.

Мы играли в большинстве. И здесь момент, момент такой, что могла быть и ничья, и победа, и Агробизнес мог выиграть. Но опять же мы говорим об одном и том же. Если Мирослав Ступар говорит, что в матче с ЮКСА не назначили пенальти в ворота ЮКСА, потом с Черноморцем не назначили пенальти в ворота соперника, то конечно, что здесь есть какая-то проблема. Все ошибаются, но нужно иметь мужество и извиниться, я считаю это нормальным. Это нормально в нормальной стране, если мы хотим в Евросоюз.

Но футболисты Подолья приложили много усилий, были болельщики Подолья. И конечно, что мы будем разбирать матч. Конечно, было много хороших моментов, и контроля мяча, и завершения, но результат такой», – сказал Сергей Ковалец.

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Николишин (Подолье).
Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
