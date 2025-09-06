Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Чернигов
06.09.2025 14:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 09:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 09:05
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

6 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025

  • 12:00. Виктория Сумы – Металлист Харьков
  • 14:00. Чернигов – Левый Берег Киев
  • 16:00. Агробизнес – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

Видеотрансляции матчей

📺 Видеотрансляция

16:00. Агробизнес – Подолье Хмельницкий

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
