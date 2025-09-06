06.09.2025 14:00 - : -
Украина. Первая лига06 сентября 2025, 09:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 09:05
50
0
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура
06 сентября 2025, 09:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 09:05
50
0
6 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025
- 12:00. Виктория Сумы – Металлист Харьков
- 14:00. Чернигов – Левый Берег Киев
- 16:00. Агробизнес – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
Видеотрансляции матчей
16:00. Агробизнес – Подолье Хмельницкий
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2025, 07:07 9
Дмитрий Лиховой – о ситуации с Бленуце
Футбол | 05 сентября 2025, 19:23 6
Поединок состоится 5 сентября во Вроцлаве и начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Футбол | 06.09.2025, 08:34
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 15:59 81
04.09.2025, 23:59
Бокс
05.09.2025, 07:08 7
04.09.2025, 08:42 2
05.09.2025, 23:36 288
04.09.2025, 10:56 204
05.09.2025, 06:55 10