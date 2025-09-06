Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Первой лиги не состоялся и был перенесен. Команды даже не начали игру
Первая лига
Чернигов
06.09.2025 14:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:14
1049
0

Матч Первой лиги не состоялся и был перенесен. Команды даже не начали игру

Чернигов и Левый Берег сыграют позже

ФК Левый берег

В 14:00 должен был начаться матч 5-го тура Первой лиги между Черниговом и Левым Берегом, однако игру перенесли на другую дату.

Из-за затяжной воздушной тревоги (почти три часа) команды даже не вышли на поле и не начали встречу. Известно, что Черниговская, Сумская и Харьковская области постоянно находятся «в тревоге» из-за обстрелов российских оккупантов.

Пока нет информации, когда команды смогут сыграть эту встречу.

Левый Берег с 9 очками занимает 4-е место, у Чернигова 3 пункта и 14-я позиция.

Чернигов Левый Берег Киев Первая лига Украины российско-украинская война перенос матчей
Иван Зинченко Источник: ФК Левый Берег
