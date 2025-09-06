Матч Первой лиги не состоялся и был перенесен. Команды даже не начали игру

В 14:00 должен был начаться матч 5-го тура Первой лиги между Черниговом и Левым Берегом, однако игру перенесли на другую дату.

Из-за затяжной воздушной тревоги (почти три часа) команды даже не вышли на поле и не начали встречу. Известно, что Черниговская, Сумская и Харьковская области постоянно находятся «в тревоге» из-за обстрелов российских оккупантов.

Пока нет информации, когда команды смогут сыграть эту встречу.

Левый Берег с 9 очками занимает 4-е место, у Чернигова 3 пункта и 14-я позиция.