В субботу, 6 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Чернигов

Новичок Первой лиги довольно тяжело начал новый сезон. За 4 поединка на счету команды 1 победа против «Прикарпатья» и 3 поражения в матчах с «Пробоем», «Викторией» и «Фениксом». Что интересно – во всех проигранных играх «Чернигов» отстал всего на один забитый мяч.

Путь в кубке коллектив начал с минимальной победы на стадии 1/32 финала над «Атлетом Киев» из любительской лиги Украины.

Левый Берег

Киевляне также новичок чемпионата, хотя они попали сюда не из низшего, а из высшего дивизиона. В 1-й игре нового сезона коллектив уступил «Агробизнесу», однако затем реабилитировался за этот результат победами против «Пробоя», «Виктории» и «Прикарпатья». С 9 баллами на счету команда занимает 3-е место турнирной таблицы на данный момент.

С жребием в кубке «Левом Береге» действительно не повезло – уже на стадии 1/32 финала киевляне должны были противостоять клубу с УПЛ, а именно «Кудровцы». Матч между командами завершился вничью 0:0 по итогам основного времени, но в серии пенальти именно «желто-зеленые» оказались точнее.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в рамках Первой лиги в 2023 году. Тогда команды сыграли 2 матча, в обоих из которых с общим счетом 8:1 победил «Левый Берег».

Интересные факты

«Левый Берег» забил 7 голов в новом сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

В последних 10-х выездных играх «Левый Берег» одержал всего 2 победы.

В 3 из 5 играх «Чернигова» в новом сезоне был забит всего 1 гол.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.