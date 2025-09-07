Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
06.09.2025 16:00 – FT 2 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 17:02
93
0

Агробизнес – Подолье – 2:1. Подольское дерби удалось. Видео голов и обзор

Команда Александра Чижевского идет без поражений

07 сентября 2025, 17:02
93
0
Агробизнес – Подолье – 2:1. Подольское дерби удалось. Видео голов и обзор
ФК Подолье

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. В поединке двух команд из Хмельницкой области «Агробизнес» на своем поле обыграл «Подолье».

«Агробизнес» до матча с «Подольем» не пропускал. Эту приятную для команды Чижевского серию прервал гол Александра Николишина на 49-й минуте.

Хозяева отыгрались на 68-й минуте. Автором забитого мяча стал Роман Толочко.

На 78-й минуте «Агробизнес» остался в меньшинстве. Однако гол Максима Войтиховского на 85-й минуте принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Волочиск, стадион «Юность»

Агробизнес – Подолье – 2:1

Голы: Толочко, 68, Войтиховский, 85 (пен.) – Николишин, 49

Удаление: Козак (Агробизнес), 78

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Tolochko (Агробизнес).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Nikolyshyn (Подолье).
чемпионат Украины по футболу Роман Толочко Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Агробизнес Максим Войтиховский Александр Николишин видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
