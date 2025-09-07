Агробизнес – Подолье – 2:1. Подольское дерби удалось. Видео голов и обзор
Команда Александра Чижевского идет без поражений
В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. В поединке двух команд из Хмельницкой области «Агробизнес» на своем поле обыграл «Подолье».
«Агробизнес» до матча с «Подольем» не пропускал. Эту приятную для команды Чижевского серию прервал гол Александра Николишина на 49-й минуте.
Хозяева отыгрались на 68-й минуте. Автором забитого мяча стал Роман Толочко.
На 78-й минуте «Агробизнес» остался в меньшинстве. Однако гол Максима Войтиховского на 85-й минуте принес «Агробизнесу» три очка.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Волочиск, стадион «Юность»
Агробизнес – Подолье – 2:1
Голы: Толочко, 68, Войтиховский, 85 (пен.) – Николишин, 49
Удаление: Козак (Агробизнес), 78
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
