В субботу, 6 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

После провальной 1-й половины 2025 года коллектив начинает возвращаться в игру. В чемпионате «Агробизнес» одолел «Левый Берег» и «Металлист», а также сыграл вничью против «Буковины» и «Нивы». С 8 баллами на счету команда занимает 5 место турнирной таблицы.

Путь в кубке «Агробизнес» начал с разгромной победы 3:0 в поединке против вышгородского «Диназа».

Подолье

Один из главных аутсайдеров прошлогоднего чемпионата не демонстрирует изменения качества игры в новом сезоне. В Первой лиге команда уже трижды проиграла – против «ЮКСА», «Черноморца» и «Ингульца», а также сыграла вничью против «Металлурга». С 1 зачетным пунктом на счете «Подолье» занимает последнее место турнирной таблицы.

В Кубке Украины хмельничане одолели «Скалу 1911» в серии пенальти матча 1/32 финала.

Личные встречи

В последних 4 официальных играх между командами преимущество имеет «Агробизнес», на его счету 2 победы. Еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Агробизнес» до сих пор не пропустил ни одного гола в 5-ти официальных матчах сезона.

«Подолье» пропустило 9 мячей в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

«Подолье» не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр в Первой лиге.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.