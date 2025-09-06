Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
06.09.2025 16:00 - : -
Подолье
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 09:08 |
Агробизнес – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 6 сентября в 16:00 по Киеву

ФК Агробизнес

В субботу, 6 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

После провальной 1-й половины 2025 года коллектив начинает возвращаться в игру. В чемпионате «Агробизнес» одолел «Левый Берег» и «Металлист», а также сыграл вничью против «Буковины» и «Нивы». С 8 баллами на счету команда занимает 5 место турнирной таблицы.

Путь в кубке «Агробизнес» начал с разгромной победы 3:0 в поединке против вышгородского «Диназа».

Подолье

Один из главных аутсайдеров прошлогоднего чемпионата не демонстрирует изменения качества игры в новом сезоне. В Первой лиге команда уже трижды проиграла – против «ЮКСА», «Черноморца» и «Ингульца», а также сыграла вничью против «Металлурга». С 1 зачетным пунктом на счете «Подолье» занимает последнее место турнирной таблицы.

В Кубке Украины хмельничане одолели «Скалу 1911» в серии пенальти матча 1/32 финала.

Личные встречи

В последних 4 официальных играх между командами преимущество имеет «Агробизнес», на его счету 2 победы. Еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Агробизнес» до сих пор не пропустил ни одного гола в 5-ти официальных матчах сезона.
  • «Подолье» пропустило 9 мячей в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.
  • «Подолье» не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр в Первой лиге.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Австрия – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Агробизнес Подолье Хмельницкий Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Украины по футболу
