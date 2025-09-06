Первая лига. Подольское дерби выиграл Агробизнес
Команда Александра Чижевского обыграла хмельницкое «Подолье»
В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. В поединке двух команд из Хмельницкой области «Агробизнес» на своем поле обыграл «Подолье».
«Агробизнес» до матча с «Подольем» не пропускал. Серию прервал гол Александра Николишина на 49-й минуте.
Хозяева отыгрались на 68-й минуте. Автором забитого мяча стал Роман Толочко. А гол Максима Войтиховского на 85-й минуте принес «Агробизнесу» три очка.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Волочиск, стадион «Юность»
Агробизнес – Подолье – 2:1
Голы: Толочко, 68, Войтиховский, 85 – Николишин, 49
