Первая лига
Агробизнес
06.09.2025 16:00 – FT 2 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
Первая лига. Подольское дерби выиграл Агробизнес

Команда Александра Чижевского обыграла хмельницкое «Подолье»

Первая лига. Подольское дерби выиграл Агробизнес
ФК Агробизнес

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. В поединке двух команд из Хмельницкой области «Агробизнес» на своем поле обыграл «Подолье».

«Агробизнес» до матча с «Подольем» не пропускал. Серию прервал гол Александра Николишина на 49-й минуте.

Хозяева отыгрались на 68-й минуте. Автором забитого мяча стал Роман Толочко. А гол Максима Войтиховского на 85-й минуте принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Волочиск, стадион «Юность»

Агробизнес – Подолье – 2:1

Голы: Толочко, 68, Войтиховский, 85 – Николишин, 49

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Tolochko (Агробизнес).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Nikolyshyn (Подолье).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
