Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
08 сентября 2025, 16:11 | Обновлено 08 сентября 2025, 16:18
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Ожидали, что будет тяжелая игра»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог матча с «Подольем»

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В поединке двух команд из Хмельницкой области «Агробизнес» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Подолье». Впечатлениями о матче поделился главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Сегодня на поле было настоящее дерби Хмельницкое. Мы прекрасно понимали, что после поражения 1:5 в домашних стенах, Подолье однозначно будет пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. Ожидали, что будет тяжелая игра, не очень много моментов будет. Но нас интересовал больше результат. Контроль мяча больше был у нас. Пропустили со стандартного положения. Но забили, и хорошо, выиграли. Три очка есть, и мы идем дальше, двигаемся.

Доволен ли результатами команды? Однозначно команда держит победный ход. Хотелось на ноль сыграть, уже пропустили один мяч, но ничего. Хорошо, что ребята проявили характер в меньшинстве. Трудно играть против такой организованной команды, как Подолье. Но хорошо, что проявили характер, дотерпели по такой жаре, дожали соперника и еще имели момент – там вратарь выручил. Есть результат – и слава Богу», – сказал Александр Чижевский.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Подолье Хмельницкий Александр Чижевский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
