Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Депай чаще всего выводит сборную Нидерландов вперед
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 15:22 |
Только один игрок в истории «Оранье» открывал счет в матчах чаще, чем Мемфис

Депай чаще всего выводит сборную Нидерландов вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Нидерланды на выезде победили сборную Литвы со счетом 3:2.

В этом поединке нападающий Мемфис Депай дважды выводил Нидерланды вперед. Его второй гол оказался победным.

Интересным фактом является то, что голы Депая уже 20 раз выводили сборную Нидерландов вперед во время матчей. Это лучший показатель в истории «Оранье».

Также Мемфис в 15-й раз открыл счет в матче за национальную команду. Больше таких голов (1:0) забивал только Робин ван Перси – 19 раз.

По теме:
Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»
Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Литвы по футболу Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Робин ван Перси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
