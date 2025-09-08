Депай чаще всего выводит сборную Нидерландов вперед

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Нидерланды на выезде победили сборную Литвы со счетом 3:2.

В этом поединке нападающий Мемфис Депай дважды выводил Нидерланды вперед. Его второй гол оказался победным.

Интересным фактом является то, что голы Депая уже 20 раз выводили сборную Нидерландов вперед во время матчей. Это лучший показатель в истории «Оранье».

Также Мемфис в 15-й раз открыл счет в матче за национальную команду. Больше таких голов (1:0) забивал только Робин ван Перси – 19 раз.