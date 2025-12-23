Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Один из лучших клубов мира может сенсационно подписать Депая
Англия
23 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 23 декабря 2025, 21:14
Мемфис Депай и Александер Серлот попали в шорт-лист «Ливрепуля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

«Ливерпуль» составил шорт-лист потенциальных усилений на случай, если сорвется сделка по ганскому нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд рассматривает кандидатуры Мемфиса Депая из «Коринианса» и Александера Серлота из «Атлетико». С первым намерены подписать краткосрочное соглашение, а второго – взять в аренду.

После 17 туров Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на бразильского суперталанта.

