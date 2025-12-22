Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн
Англия
22 декабря 2025, 02:22 |
Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн

Габриэль Мек попал на радары английского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

«Ливерпуль» нацелился на бразильского таланта «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает jodaga10.

По информации источника, чемпион Английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 17-летнего вингера. Ранее донецкий «Шахтер» предлагал за бразильца 15 миллионов евро, но футболист отказался переходить в украинский клуб.

В текущем сезоне Габриэль Мек провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил срочно вернуть украинца из аренды.

По теме:
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Шахтер решил срочно вернуть украинца, чтобы сразу его продать
трансферы Гремио чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Габриэль Мек трансферы АПЛ Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник
