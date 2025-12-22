Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн

«Ливерпуль» нацелился на бразильского таланта «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает jodaga10.

По информации источника, чемпион Английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 17-летнего вингера. Ранее донецкий «Шахтер» предлагал за бразильца 15 миллионов евро, но футболист отказался переходить в украинский клуб.

В текущем сезоне Габриэль Мек провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил срочно вернуть украинца из аренды.