Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн
Габриэль Мек попал на радары английского гранда
«Ливерпуль» нацелился на бразильского таланта «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает jodaga10.
По информации источника, чемпион Английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 17-летнего вингера. Ранее донецкий «Шахтер» предлагал за бразильца 15 миллионов евро, но футболист отказался переходить в украинский клуб.
В текущем сезоне Габриэль Мек провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил срочно вернуть украинца из аренды.
