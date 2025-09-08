Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 08:24
«Будет другая команда». Глава академии Динамо – о матче с Азербайджаном

Александр Ищенко не ожидает легкого противостояния для сборной Украины

«Будет другая команда». Глава академии Динамо – о матче с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководитель академии киевского «Динамо» Александр Ищенко поделился мыслями о предстоящем матче сборной Украины против Азербайджана во втором туре квалификации чемпионата мира 2026.

Украинская команда сыграет против соперника в гостях на «Стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку. Матч состоится 9 сентября, стартовый свиток прозвучит в 19:00.

«Не думаю, что нашей команде будет легче, чем в игре с Францией. В Баку у хозяев будет бешеная поддержка болельщиков. Прошел всего лишь первый тур, и каждая команда рассчитывает выйти из группы.

Тренер там – Фернанду Сантуш – выигрывал с португальцами чемпионат Европы и Лигу наций. С Азербайджаном у него, правда, дела идут не так хорошо, но поверьте мне, после 0:5 от Исландии в матче с Украиной это будет другая команда. Игра будет сложной.

Нужно побеждать и Азербайджан, и Исландию. Мы достойны рассчитывать на положительный результат в играх с этими соперниками», – сказал Ищенко.

