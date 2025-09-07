Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Экс-тренер дал совет Ярмоленко
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о легенде киевского клуба Андрее Ярмоленко.
«Я думаю, что Ребров поступил правильно, не вызвав Ярмоленко. Он свое отыграл, а возраст есть возраст. Андрею пора уже заканчивать и воспитывать детей, возможно, стать помощником главного тренера. Сразу ему нельзя возглавлять команду, я противник этого. Футболист перед тем, как стать главным тренером, должен пройти все этапы и тренерскую школу», – сказал Сабо.
