Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о легенде киевского клуба Андрее Ярмоленко.

«Я думаю, что Ребров поступил правильно, не вызвав Ярмоленко. Он свое отыграл, а возраст есть возраст. Андрею пора уже заканчивать и воспитывать детей, возможно, стать помощником главного тренера. Сразу ему нельзя возглавлять команду, я противник этого. Футболист перед тем, как стать главным тренером, должен пройти все этапы и тренерскую школу», – сказал Сабо.

