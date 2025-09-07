Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 23:02 |
2451
5

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

07 сентября 2025, 23:02 |
2451
5
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о легенде киевского клуба Андрее Ярмоленко.

«Я думаю, что Ребров поступил правильно, не вызвав Ярмоленко. Он свое отыграл, а возраст есть возраст. Андрею пора уже заканчивать и воспитывать детей, возможно, стать помощником главного тренера. Сразу ему нельзя возглавлять команду, я противник этого. Футболист перед тем, как стать главным тренером, должен пройти все этапы и тренерскую школу», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

По теме:
Назар ВОЛОШИН: «Волновался, но не очень сильно. У нас были моменты забить»
БОНДАРЕНКО: «Поражение? Ничего плохого не случилось, все в наших руках»
Азербайджан – Украина. Как играли ранее между собой?
Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07 сентября 2025, 03:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре

Паркер подерется с Уордли

Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Футбол | 07 сентября 2025, 17:55 6
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ

Грузинская команда переиграла соперников со счетом 3:0 в матче второго тура группы E

Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Футбол | 07.09.2025, 23:44
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07.09.2025, 03:22
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
тут скоріше Сабо правий. Може Андрій ще їздити в Збірну, але на перспективу потрібно молодь. Хай краще Волошин їде
Ответить
+1
Arera
Браво Сабо! Всегда уважал тебя за прямоту и правду!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
luceorius
 За збірну він відіграв своє ще після автоголу у грі з Уельсом в попередньому відбірковому циклі до ЧС.
Ответить
0
romario1501
ЙоЙо, ти це розкажи сорокарічному Роналду і 38 річному Мессі. А Ребров був би правий, якщо б взяв очки з Францією.
Ответить
-1
Популярные новости
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем