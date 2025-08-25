Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

– «Пари Сен-Жермен» недавно приобрел нового вратаря, Люка Шевалье, из другого французского клуба – «Лилля». Возможно, это своеобразный намек Сафонову, чтобы он подыскивал себе новую команду?

– Мы видели Шевалье, который играл в составе «ПСЖ» в матче за Суперкубок с «Тоттенхэмом». Он ничтожный. Я не знаю, зачем взяли этого голкипера. Поэтому пока непонятно, как оно будет.

Ранее сообщалось, что Забарный и Сафонов провели первый разговор