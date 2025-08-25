Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Франция
25 августа 2025, 03:45 |
516
0

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»

Бывший тренер киевлян – о переходе Люка Шевалье

25 августа 2025, 03:45 |
516
0
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

– «Пари Сен-Жермен» недавно приобрел нового вратаря, Люка Шевалье, из другого французского клуба – «Лилля». Возможно, это своеобразный намек Сафонову, чтобы он подыскивал себе новую команду?

– Мы видели Шевалье, который играл в составе «ПСЖ» в матче за Суперкубок с «Тоттенхэмом». Он ничтожный. Я не знаю, зачем взяли этого голкипера. Поэтому пока непонятно, как оно будет.

Ранее сообщалось, что Забарный и Сафонов провели первый разговор

По теме:
Магия Жиру. Ветеран помог Лиллю одержать победу над Монако
ФОТО. Красавица! Девушка одноклубника Забарного покорила Парк де Пренс
Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ
Люка Шевалье Йожеф Сабо Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Футбол | 24 августа 2025, 21:17 8
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе

Александр может провести матч 1/16 финала Кубка Украины

Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25 августа 2025, 03:56 0
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»

«Реал Мадрид» разобрался с соперником в матче чемпионата Испании

Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Футбол | 24.08.2025, 10:10
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 3
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 6
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 2
Бокс
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем