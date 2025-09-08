Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд столкнулся с дверями автобуса перед домашним матчем против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.

Автоматические двери задели 25-летнего форварда перед командной тренировкой и нанесли повреждения на лице.

Футболисту пришлось срочно отправиться в больницу, где Холанду наложили три шва под губой.

«Только что дверь автобуса ударила меня. Наложили три шва.

На самом деле выглядит довольно неплохо», – написал Холанд.

Матч между Норвегией и Молдовой состоится 9 сентября, начало в 21.45.

ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса