ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Курьезный эпизод испортил тренировочный день Эрлинга
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд столкнулся с дверями автобуса перед домашним матчем против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.
Автоматические двери задели 25-летнего форварда перед командной тренировкой и нанесли повреждения на лице.
Футболисту пришлось срочно отправиться в больницу, где Холанду наложили три шва под губой.
«Только что дверь автобуса ударила меня. Наложили три шва.
На самом деле выглядит довольно неплохо», – написал Холанд.
Матч между Норвегией и Молдовой состоится 9 сентября, начало в 21.45.
