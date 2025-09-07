Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отправили в Азию: Бельгия забила Казахстану 6 голов в матче квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
07.09.2025 21:45 – FT 6 : 0
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:16
195
0

Отправили в Азию: Бельгия забила Казахстану 6 голов в матче квалификации ЧМ

Дубли Де Брюйне и Жереми Доку обеспечили бельгийцам разгромную победу в Андерлехте

07 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:16
195
0
Отправили в Азию: Бельгия забила Казахстану 6 голов в матче квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубли в этой встрече оформили Кевин Де Брюйне и Жереми Доку. Еще по одному мячу положили Николас Раскин и Тома Менье. У Де Брюйне в активе еще два ассиста – также, как и у Шарля де Кетеларе и Алексиса Салемакерса.

В одной группе Бельгия и Казахстан выступают вместе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Бельгийцы с 10 очками идут на второй позиции, казахи располагаются на четвертой строчке с тремя баллми.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 7 сентября

Бельгия – Казахстан – 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Раскин (Бельгия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
По теме:
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии
Тома Менье Кевин Де Брюйне Жереми Доку Шарль де Кетеларе Алексис Салемакерс сборная Бельгии по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 06:23 3
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Футбол | 07 сентября 2025, 23:44 0
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму

Рауль Асенсио может сменить клубную прописку

Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Италии, драма Макларена
Авто/мото | 07.09.2025, 17:40
Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Италии, драма Макларена
Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Италии, драма Макларена
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 25
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 29
Война
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем