Отправили в Азию: Бельгия забила Казахстану 6 голов в матче квалификации ЧМ
Дубли Де Брюйне и Жереми Доку обеспечили бельгийцам разгромную победу в Андерлехте
7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.
Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубли в этой встрече оформили Кевин Де Брюйне и Жереми Доку. Еще по одному мячу положили Николас Раскин и Тома Менье. У Де Брюйне в активе еще два ассиста – также, как и у Шарля де Кетеларе и Алексиса Салемакерса.
В одной группе Бельгия и Казахстан выступают вместе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Бельгийцы с 10 очками идут на второй позиции, казахи располагаются на четвертой строчке с тремя баллми.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J. 7 сентября
Бельгия – Казахстан – 6:0
Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира
Рауль Асенсио может сменить клубную прописку