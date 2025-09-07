Отправили в Азию: Бельгия забила Казахстану 6 голов в матче квалификации ЧМ

7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Дубли в этой встрече оформили Кевин Де Брюйне и Жереми Доку. Еще по одному мячу положили Николас Раскин и Тома Менье. У Де Брюйне в активе еще два ассиста – также, как и у Шарля де Кетеларе и Алексиса Салемакерса.

В одной группе Бельгия и Казахстан выступают вместе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Бельгийцы с 10 очками идут на второй позиции, казахи располагаются на четвертой строчке с тремя баллми.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 7 сентября

Бельгия – Казахстан – 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87

Getty Images/Global Images Ukraine

