В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Бельгии и Казахстана. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Бельгия

В прошлогодней Лиге наций коллектив выступил не слишком удачно, заняв 3-е место группы с 4 баллами на счету. К слову, столько же очков было и у Израиля, но Бельгия благодаря лучшей статистике в очных играх все же получила преимущество. В переходных играх за сохранение прописки в дивизионе Бельгия победила Украину с общим счетом 4:3.

Квалификация началась для трехцветных с ничьей 1:1 против Северной Македонии, однако уже впоследствии бельгийцы одолели Уэльс со счетом 4:3. В сентябрьском матче 3-го тура отбора команда разгромила Лихтенштейн со счётом 6:0.

Казахстан

Первый сезон для команды в дивизионе У Лиги наций получился неудачным. Казахи не забили ни одного гола, набрали всего 1 очко, заняли место группы и были понижены в эшелон С.

Квалификацию Казахстан проводит не очень уверенно, за 4 матча коллектив смог победить только Лихтенштейн. Также коллектив дважды проиграл Уэльсу и потерпел поражение от Северной Македонии.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались еще в 2019 году в рамках отбора на Евро. Сборные сыграли 2 игры, у обоих с общим счетом 5:0 победила Бельгия.

Интересные факты

Бельгия забила 11 голов на текущем отборе – 3-й лучший результат среди всех команд.

Казахстан проиграл в 9 из последних 10 выездных матчей. Единственная победа произошла в матче против Лихтенштейна в марте 2025 года.

Бельгия забивала первой в каждой из последних 5 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.82.