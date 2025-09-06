Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бельгия – Казахстан. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
07.09.2025 21:45 - : -
Казахстан
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:38
Бельгия – Казахстан. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира

Матч начнется 7 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Бельгии и Казахстана. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Бельгия

В прошлогодней Лиге наций коллектив выступил не слишком удачно, заняв 3-е место группы с 4 баллами на счету. К слову, столько же очков было и у Израиля, но Бельгия благодаря лучшей статистике в очных играх все же получила преимущество. В переходных играх за сохранение прописки в дивизионе Бельгия победила Украину с общим счетом 4:3.

Квалификация началась для трехцветных с ничьей 1:1 против Северной Македонии, однако уже впоследствии бельгийцы одолели Уэльс со счетом 4:3. В сентябрьском матче 3-го тура отбора команда разгромила Лихтенштейн со счётом 6:0.

Казахстан

Первый сезон для команды в дивизионе У Лиги наций получился неудачным. Казахи не забили ни одного гола, набрали всего 1 очко, заняли место группы и были понижены в эшелон С.

Квалификацию Казахстан проводит не очень уверенно, за 4 матча коллектив смог победить только Лихтенштейн. Также коллектив дважды проиграл Уэльсу и потерпел поражение от Северной Македонии.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались еще в 2019 году в рамках отбора на Евро. Сборные сыграли 2 игры, у обоих с общим счетом 5:0 победила Бельгия.

Интересные факты

  • Бельгия забила 11 голов на текущем отборе – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • Казахстан проиграл в 9 из последних 10 выездных матчей. Единственная победа произошла в матче против Лихтенштейна в марте 2025 года.
  • Бельгия забивала первой в каждой из последних 5 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.82.

сборная Бельгии по футболу Кубок Казахстана по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
