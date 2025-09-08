7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 7 сентября

Бельгия – Казахстан – 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87

Видеообзор матча