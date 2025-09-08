Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
07.09.2025 21:45 – FT 6 : 0
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 00:20 |
22
0

Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

08 сентября 2025, 00:20 |
22
0
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 7 сентября

Бельгия – Казахстан – 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Раскин (Бельгия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
По теме:
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне ЧМ-2026 по футболу Тома Менье Жереми Доку Шарль де Кетеларе Алексис Салемакерс видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07 сентября 2025, 03:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре

Паркер подерется с Уордли

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07 сентября 2025, 07:55 16
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Теннис | 07.09.2025, 21:05
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Футбол | 07.09.2025, 23:44
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
06.09.2025, 06:23 4
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 25
Футбол
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 29
Война
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем