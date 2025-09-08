Чемпионат мира08 сентября 2025, 00:20 |
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана.
Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J. 7 сентября
Бельгия – Казахстан – 6:0
Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Раскин, 51, Менье, 87
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Раскин (Бельгия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
