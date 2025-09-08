Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руди ГАРСИЯ: «Я хотел показать ему, что верю в него»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 10:02 |
244
0

Руди ГАРСИЯ: «Я хотел показать ему, что верю в него»

Тренер сборной Бельгии прокомментировал матч квалификации чемпионата мира

08 сентября 2025, 10:02 |
244
0
Руди ГАРСИЯ: «Я хотел показать ему, что верю в него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия дал пресс-конференцию после победы его подопечных над Казахстаном со счетом 6:0:

– Как вы оцениваете эту встречу с двумя высокими счетами и тот факт, что в октябре не будет дисквалифицированных игроков?

– Мы получили две карточки и два «сухих» матча, и действительно, никто не будет дисквалифицирован. Я думаю, что мы сделали больше, чем могли надеяться. Команда не ослабляла усилий, мы поддерживали высокий уровень на протяжении обоих матчей. Все внесли свой вклад в общий результат. Те, кто был на сборах на этой неделе, заработали очки, это очевидно. В целом, это были хорошие сборы с серьезными и внимательными игроками.

– Мы видели очень хорошего Кевина Де Брюйне на поле

– Нам повезло видеть Кевина в клубе и в национальной сборной и наблюдать, как он демонстрирует свой талант. В Италии его называют «fuoriclasse», то есть великим игроком. Он хорошо себя чувствует в нашей команде, он один из наших лидеров, он показал пример.

– Что вы думаете о выступлении Шарля Де Кетеларе в нападении?

– Все играли хорошо, и мне очень понравилось, что сделал Шарль сегодня вечером. Он оправдал мои ожидания. Это техничный, сильный парень, который умеет играть с другими. Он привнес связность в нашу игру. Единственное разочарование – то, что он не забил, но это никоим образом не умаляет его выступления. Именно по этой причине я оставил его на поле на весь матч. Я хотел показать ему, что верю в него.

Хороший матч Де Кетеларе не пошел на пользу Лоису Опенде...

– Я не думаю, что ситуация для Лои сейчас стала сложнее. Он по-прежнему пользуется моим полным доверием. У него уникальный стиль в нашей команде, и он показал, что может забивать везде, где бы он ни играл. Теперь ему придется адаптироваться в «Ювентусе», где будет большая конкуренция.

Почему присутствие Ромелу Лукаку и Амаду Онана на трибунах было так важно?

– Они были там, но там также были Ян Вертонген и Энцо Сцифо. В Бельгии говорят, что в единстве сила. Это показывает, что мы все вместе, что мы все хотим поехать на чемпионат мира в США.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Бейте по воротам, а Довбик добьет»
Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку
Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Le Soir
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
Футбол | 08 сентября 2025, 04:42 12
Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции

Олег Федорчук выделил Ивана Калюжного

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Теннис | 07 сентября 2025, 20:45 1
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open

Поединок состоится 7 сентября и начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву

Челси получил серьезное предложение по полузащитнику
Футбол | 08.09.2025, 09:46
Челси получил серьезное предложение по полузащитнику
Челси получил серьезное предложение по полузащитнику
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08.09.2025, 08:24
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 7
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 249
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем