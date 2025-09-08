Руди ГАРСИЯ: «Я хотел показать ему, что верю в него»

Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия дал пресс-конференцию после победы его подопечных над Казахстаном со счетом 6:0:

– Как вы оцениваете эту встречу с двумя высокими счетами и тот факт, что в октябре не будет дисквалифицированных игроков?

– Мы получили две карточки и два «сухих» матча, и действительно, никто не будет дисквалифицирован. Я думаю, что мы сделали больше, чем могли надеяться. Команда не ослабляла усилий, мы поддерживали высокий уровень на протяжении обоих матчей. Все внесли свой вклад в общий результат. Те, кто был на сборах на этой неделе, заработали очки, это очевидно. В целом, это были хорошие сборы с серьезными и внимательными игроками.

– Мы видели очень хорошего Кевина Де Брюйне на поле

– Нам повезло видеть Кевина в клубе и в национальной сборной и наблюдать, как он демонстрирует свой талант. В Италии его называют «fuoriclasse», то есть великим игроком. Он хорошо себя чувствует в нашей команде, он один из наших лидеров, он показал пример.

– Что вы думаете о выступлении Шарля Де Кетеларе в нападении?

– Все играли хорошо, и мне очень понравилось, что сделал Шарль сегодня вечером. Он оправдал мои ожидания. Это техничный, сильный парень, который умеет играть с другими. Он привнес связность в нашу игру. Единственное разочарование – то, что он не забил, но это никоим образом не умаляет его выступления. Именно по этой причине я оставил его на поле на весь матч. Я хотел показать ему, что верю в него.

– Хороший матч Де Кетеларе не пошел на пользу Лоису Опенде...

– Я не думаю, что ситуация для Лои сейчас стала сложнее. Он по-прежнему пользуется моим полным доверием. У него уникальный стиль в нашей команде, и он показал, что может забивать везде, где бы он ни играл. Теперь ему придется адаптироваться в «Ювентусе», где будет большая конкуренция.

– Почему присутствие Ромелу Лукаку и Амаду Онана на трибунах было так важно?

– Они были там, но там также были Ян Вертонген и Энцо Сцифо. В Бельгии говорят, что в единстве сила. Это показывает, что мы все вместе, что мы все хотим поехать на чемпионат мира в США.