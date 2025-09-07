Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
07.09.2025 21:45 - : -
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 05:41 |
11
0

Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2026 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2025, 05:41 |
11
0
Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана в группе J.

Команды сыграют на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе бельгийцы и казахи выступают вместе с Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

В предыдущем туре Бельгия разбила Лихтенштейн 5:0, а Казахстан дома уступил Уэльсу 0:1. Сейчас бельгийцы идут третьими с 7 очками после трех сыгранных матчей. У Казахстана 3 пункта и и четвертая строчка (после четырех поединков).

Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Плеер будет добавлен позже...

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Бельгии по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 18
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 52
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07.09.2025, 05:11
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
Футбол | 06.09.2025, 23:44
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06.09.2025, 06:23
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
05.09.2025, 06:12
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 17
Война
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем