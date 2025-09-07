7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана в группе J.

Команды сыграют на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

В одной группе бельгийцы и казахи выступают вместе с Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

В предыдущем туре Бельгия разбила Лихтенштейн 5:0, а Казахстан дома уступил Уэльсу 0:1. Сейчас бельгийцы идут третьими с 7 очками после трех сыгранных матчей. У Казахстана 3 пункта и и четвертая строчка (после четырех поединков).

Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

