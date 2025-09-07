Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2026 7 сентября в 21:45 по Киеву
7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Казахстана в группе J.
Команды сыграют на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одной группе бельгийцы и казахи выступают вместе с Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.
В предыдущем туре Бельгия разбила Лихтенштейн 5:0, а Казахстан дома уступил Уэльсу 0:1. Сейчас бельгийцы идут третьими с 7 очками после трех сыгранных матчей. У Казахстана 3 пункта и и четвертая строчка (после четырех поединков).
Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Плеер будет добавлен позже...
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате
Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию