Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.
На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.
На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль, снова голевой пас отдал Оярсабаль (3:0).
ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин
ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин
ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Испания).
