Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 – 60 0 : 5
Испания
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 22:34 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:44
Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.

На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.

На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль, снова голевой пас отдал Оярсабаль (3:0).

ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин

ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Испания).
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0. Кураж в Скопье. Видео голов и обзор
сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу Микель Мерино видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Педри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
