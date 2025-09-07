Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.

На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.

На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль, снова голевой пас отдал Оярсабаль (3:0).

ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин

ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин