Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности

7 сентября вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас (Испания) поборется против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера за трофей Открытого чемпионата США 2025.

Алькарас на пути к финалу US Open 2025 выиграл шесть матчей, не отдав ни одного сета. В последний раз такое удавалось Роджеру Федереру 10 лет назад (2015). Кроме Карлоса и Роджера, до финала американского мейджора без потери партии добирались Ллейтон Хьюитт (2004) и Рафаэль Надаль (2010).

Ни Федереру, ни Хьюитту, ни Надалю не удалось выиграть титул US Open, не проиграв ни одного сета. Федерер в финале 2015 года уступил Новаку Джоковичу, Хьюитт в 2004 проиграл Федереру, а Надаль в 2010 хоть и одолел Джоковича, но отдал ему вторую партию.

Карлос (22 года и 123 дня) также стал третьим самым молодым игроком, который вышел в семь финалов Grand Slam, после Рафаэля Надаля (22 года 20 дней) и Бьорна Борга (22 года 83 дня).