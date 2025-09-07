Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности
US Open
07 сентября 2025, 15:36 |
342
0

Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности

Карлос не отдал ни одного сета на пути к финалу Открытого чемпионата США

07 сентября 2025, 15:36 |
342
0
Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 сентября вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас (Испания) поборется против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера за трофей Открытого чемпионата США 2025.

Алькарас на пути к финалу US Open 2025 выиграл шесть матчей, не отдав ни одного сета. В последний раз такое удавалось Роджеру Федереру 10 лет назад (2015). Кроме Карлоса и Роджера, до финала американского мейджора без потери партии добирались Ллейтон Хьюитт (2004) и Рафаэль Надаль (2010).

Ни Федереру, ни Хьюитту, ни Надалю не удалось выиграть титул US Open, не проиграв ни одного сета. Федерер в финале 2015 года уступил Новаку Джоковичу, Хьюитт в 2004 проиграл Федереру, а Надаль в 2010 хоть и одолел Джоковича, но отдал ему вторую партию.

Карлос (22 года и 123 дня) также стал третьим самым молодым игроком, который вышел в семь финалов Grand Slam, после Рафаэля Надаля (22 года 20 дней) и Бьорна Борга (22 года 83 дня).

По теме:
Не только титул. Синнер и Алькарас разыграют $5 млн и статус первой ракетки
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Синнер, выйдя в финал на пятом GS подряд, побил возрастной рекорд BIG-3
Карлос Алькарас (теннисист) Роджер Федерер Ллейтон Хьюитт US Open 2025 Рафаэль Надаль статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07 сентября 2025, 07:27 202
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика

«Горняки» рассматривают иск против УАФ

ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
Футбол | 07 сентября 2025, 16:10 4
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку

Украинскую команду ждет матч квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Украинка завоевала парный трофей ITF в Египте, в финале одолев россиянок
Теннис | 07.09.2025, 14:40
Украинка завоевала парный трофей ITF в Египте, в финале одолев россиянок
Украинка завоевала парный трофей ITF в Египте, в финале одолев россиянок
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Футбол | 06.09.2025, 20:34
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 25
Война
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 55
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем