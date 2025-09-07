Синнер, выйдя в финал на пятом GS подряд, побил возрастной рекорд BIG-3

7 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) поборется против Карлоса Алькараса (Испания, ATP 2) за трофей Открытого чемпионата США 2025.

Янник вышел в пятый финал подряд на турнирах Grand Slam. 24-летний Синнер стал четвертым игроком после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которому удалось достиг такой серии. Кроме того, итальянец является самым молодым тенниситом из этой четверки.

Синнер проведет четвертый финал на GS в 2025 году. За один сезон до финалов на всех четырех мейджорах ранее удавалось доходить только троим: Роду Лейверу, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

Янник имеет четвертый лучший стрик в истории по количеству выходов в финал слэмов (5):

Роджер Федерер – 10 (Уимблдон-2005 – US Open 2007)

Роджер Федерер – 8 (Ролан Гаррос 2008 – Australian Open 2010)

Новак Джокович – 6 (Australian Open 2015 – Ролан Гаррос 2016)

Рафаэль Надаль – 5 (Ролан Гаррос 2011 – Ролан Гаррос 2012)

Новак Джокович – 5 (Ролан Гаррос 2020 – US Open 2021)

Янник Синнер – 5 (US Open 2024 – US Open 2025)