Синнер, выйдя в финал на пятом GS подряд, побил возрастной рекорд BIG-3
Янник повторил достижения Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля
7 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) поборется против Карлоса Алькараса (Испания, ATP 2) за трофей Открытого чемпионата США 2025.
Янник вышел в пятый финал подряд на турнирах Grand Slam. 24-летний Синнер стал четвертым игроком после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которому удалось достиг такой серии. Кроме того, итальянец является самым молодым тенниситом из этой четверки.
Синнер проведет четвертый финал на GS в 2025 году. За один сезон до финалов на всех четырех мейджорах ранее удавалось доходить только троим: Роду Лейверу, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.
Янник имеет четвертый лучший стрик в истории по количеству выходов в финал слэмов (5):
- Роджер Федерер – 10 (Уимблдон-2005 – US Open 2007)
- Роджер Федерер – 8 (Ролан Гаррос 2008 – Australian Open 2010)
- Новак Джокович – 6 (Australian Open 2015 – Ролан Гаррос 2016)
- Рафаэль Надаль – 5 (Ролан Гаррос 2011 – Ролан Гаррос 2012)
- Новак Джокович – 5 (Ролан Гаррос 2020 – US Open 2021)
- Янник Синнер – 5 (US Open 2024 – US Open 2025)
