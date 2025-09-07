Впервые в истории одни и те же теннисисты сыграют в 3 финалах GS за сезон

7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Трофей между собой разыграют Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Впервые в истории тенниса одни и те же теннисисты сыграют в трех финалах Grand Slam за сезон. Летом Алькарас одолел Синнера в решающем поединке Ролан Гаррос, а на Уимблдоне победу отпраздновал Янник.

Если не брать во внимание конкретно сезон, то это будет второй раз, когда одни и те же игроки смогли дойти до финала на трех мейджорах подряд. Впервые это сделали Новак Джокович и Рафаэль Надаль в 2011–12 годах.

Также стоит отметить, что впервые первая и вторая ракетки мира сыграют друг с другом во всех четырех финалах слэмов за сезон в мужском одиночном разряде. На Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open это были Янник и Карлос, а на Australian Open – Синнер и Зверев (представитель Германии тогда был вторым в рейтинге АТР).