  Впервые в истории одни и те же теннисисты сыграют в 3 финалах GS за сезон
07 сентября 2025, 14:16
Впервые в истории одни и те же теннисисты сыграют в 3 финалах GS за сезон

Янник Синнер и Карлос Алькарас 7 сентября разыграют трофей US Open 2025

Впервые в истории одни и те же теннисисты сыграют в 3 финалах GS за сезон
Янник Синнер и Карлос Алькарас

7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Трофей между собой разыграют Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Впервые в истории тенниса одни и те же теннисисты сыграют в трех финалах Grand Slam за сезон. Летом Алькарас одолел Синнера в решающем поединке Ролан Гаррос, а на Уимблдоне победу отпраздновал Янник.

Если не брать во внимание конкретно сезон, то это будет второй раз, когда одни и те же игроки смогли дойти до финала на трех мейджорах подряд. Впервые это сделали Новак Джокович и Рафаэль Надаль в 2011–12 годах.

Также стоит отметить, что впервые первая и вторая ракетки мира сыграют друг с другом во всех четырех финалах слэмов за сезон в мужском одиночном разряде. На Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open это были Янник и Карлос, а на Australian Open – Синнер и Зверев (представитель Германии тогда был вторым в рейтинге АТР).

По теме:
Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности
Синнер, выйдя в финал на пятом GS подряд, побил возрастной рекорд BIG-3
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025 статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
