Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
07 сентября 2025, 06:18
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2025

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 по теннису пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде.

В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Итальянец и испанец сыграют на корте имени Артура Эша, встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 15-я встреча соперников. Счет 9:5 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния выиграет трофей US Open.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
