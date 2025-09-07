Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2025
7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 по теннису пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде.
В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Итальянец и испанец сыграют на корте имени Артура Эша, встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.
Это будет 15-я встреча соперников. Счет 9:5 в пользу Карлитоса.
Победитель противостояния выиграет трофей US Open.
