Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 по теннису пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде.

В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Итальянец и испанец сыграют на корте имени Артура Эша, встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Это будет 15-я встреча соперников. Счет 9:5 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния выиграет трофей US Open.

