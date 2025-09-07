7 сентября, свою встречу в финале Открытого чемпионата США проведут Янник Синнер (WTA 1) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Янник Синнер

Итальянский спортсмен выиграл в этом сезоне всего два турниры, но оба мейджоры, Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Также на счету спортсмена финалы Ролан Гаррос, Цинциннати и Риме.

Синнер выиграл титул в Нью-Йорке в прошлом сезоне, первый и пока единственный раз, а сейчас постарается защитить титул. Пока спортсмен выглядит отлично на этом турнире, ведь за все время отдал всего две партии. Сначала удалось разгромить чеха Копрживу – 6:1, 6:1, 6:2, потом австрийца Попырина – 6:3, 6:2, 6:2. Тяжелым был матч против канадца Шаповалова – 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. Неожиданно легко удалось обыграть казаха Бублика – 6:1, 6:1, 6:1. Земляка Музетти Янник тоже одолел в трех сетах – 6:1, 6:4. 6:2. В полуфинале Синнер сумел пройти канадца Оже Альяссима – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Карлос Алькарас

Испанец выиграл шесть турниров в текущем сезоне, правда, только один мейджор. Алькарас пока играет в беспощадном режиме на этом US Open, так как не проиграл ни сета.

Жертвами Кардитоса стали: американец Опелка – 6:4, 7:5, 6:4, итальянец – Белуччи – 6:1, 6:0, 6:3, не было шансов еще у одного представителя Италии Дардери – 6:2, 6:4, 6:0. Сложнее было против француза Рендеркнеша – 7:6, 6:3, 6:4, чех Лехечка капитулировал в тех же трех сетах – 6:4, 6:2, 6:4.

Большой интерес вызвал у зрителей полуфинальный матч против самого Новака Джоковича, где испанец взял первый сет 6:4, во втором уступал 0:3, но взял партию на тай-брейке, а потом добил соперника 6:2. Алькарас выиграл упомянутый матч в основном благодаря своей выносливости, в то время, как соперника не хватило на весь матч.

Личные встречи

В очных противостояниях Алькарас ведет со счетом 10:5, только в этом году соперники пересекались четыре раза, здесь тоже лидирует испанец, все матчи текущего сезона были в финалах.

Прогноз

На кону не только престижный трофей, а и статус первой ракетки мира, победитель матча возглавит мужской дивизион. Финал прогнозируемый, играют лучшие теннисисты своего поколения, сейчас в мире им нет равных, они буквально забирают все престижные турниры.

Очевидного фаворита в этой паре нет, так что можно ожидать любого матча. В идеале, фанаты хотели бы увидеть пять сетов, в этом контексте, ставка на тотал больше 39,5 очков выглядит проходимой.

