Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2

6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.

Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за гостей отличились Барнабаш Варга и Роланд Шаллаи, а у хозяев забили Эван Фергюсон и Адам Айда. Айда вырвал ничью для ирландцев на 90+3-й минуте.

Венгерская команда доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Шаллаи на 52-й.

В одном квартете Ирландия и Венгрия выступают вместе с Португалией и Арменией. 6 числа португальцы разбили соперников 5:0 благодаря дублям Криштиану Роналду и Жоау Феликса.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15

Удаление: Шаллаи, 52

