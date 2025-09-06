Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
Адам Айда принес хозяевам поля одно очко, забив соперникам, которые играли в меньшинстве
6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.
Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.
Голами за гостей отличились Барнабаш Варга и Роланд Шаллаи, а у хозяев забили Эван Фергюсон и Адам Айда. Айда вырвал ничью для ирландцев на 90+3-й минуте.
Венгерская команда доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Шаллаи на 52-й.
В одном квартете Ирландия и Венгрия выступают вместе с Португалией и Арменией. 6 числа португальцы разбили соперников 5:0 благодаря дублям Криштиану Роналду и Жоау Феликса.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 6 сентября
Ирландия – Венгрия – 2:2
Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15
Удаление: Шаллаи, 52
