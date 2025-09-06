Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
ЧМ. Квалификация. Европа
Ирландия
06.09.2025 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:02
103
0

Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2

Адам Айда принес хозяевам поля одно очко, забив соперникам, которые играли в меньшинстве

06 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:02
103
0
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.

Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Барнабаш Варга и Роланд Шаллаи, а у хозяев забили Эван Фергюсон и Адам Айда. Айда вырвал ничью для ирландцев на 90+3-й минуте.

Венгерская команда доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Шаллаи на 52-й.

В одном квартете Ирландия и Венгрия выступают вместе с Португалией и Арменией. 6 числа португальцы разбили соперников 5:0 благодаря дублям Криштиану Роналду и Жоау Феликса.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15

Удаление: Шаллаи, 52

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Новый личный рекорд. Роналду достиг отметки в 140 голов за Португалию
Роланд Шаллаи Барнабаш Варга Эван Фергюсон удаление (красная карточка) ЧМ-2026 по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Ирландии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 51
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06 сентября 2025, 06:23 4
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина

Сине-желтая команда в польском Вроцлаве уступила команде Франции

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Футбол | 06.09.2025, 23:55
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06.09.2025, 21:17
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 15
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем