Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Венгрия – 2:2. Шоу в Дублине: красная и камбек. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Ирландия
06.09.2025 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 00:11 |
175
1

Ирландия – Венгрия – 2:2. Шоу в Дублине: красная и камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

07 сентября 2025, 00:11 |
175
1
Ирландия – Венгрия – 2:2. Шоу в Дублине: красная и камбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.

Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15

Удаление: Шаллаи, 52

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Ирландия).
53’
Роланд Шаллаи (Венгрия) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
По теме:
Турция – Испания. Текстовая трансляция матча
Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Как это было: Финляндия шокировала баскетбольный мир, наказав сербов
удаление (красная карточка) сборная Ирландии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эван Фергюсон Роланд Шаллаи Барнабаш Варга видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 48
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Футбол | 06 сентября 2025, 18:48 8
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»

Француз прокомментировал победу «синих»

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Футбол | 07.09.2025, 00:25
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Футбол | 06.09.2025, 11:59
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
нащо цей відос, якщо він зовсім не працює, на стояночному тормозі?
Ответить
0
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 17
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 2
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем