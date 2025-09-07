Чемпионат мира07 сентября 2025, 00:11 |
175
1
Ирландия – Венгрия – 2:2. Шоу в Дублине: красная и камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
07 сентября 2025, 00:11 |
175
1
6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.
Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 6 сентября
Ирландия – Венгрия – 2:2
Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15
Удаление: Шаллаи, 52
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Ирландия).
53’
Роланд Шаллаи (Венгрия) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 48
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»
Футбол | 06 сентября 2025, 18:48 8
Француз прокомментировал победу «синих»
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Футбол | 07.09.2025, 00:25
Футбол | 06.09.2025, 11:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
нащо цей відос, якщо він зовсім не працює, на стояночному тормозі?
Популярные новости
06.09.2025, 05:24 4
06.09.2025, 12:31 51
06.09.2025, 08:25 17
06.09.2025, 07:33 2
05.09.2025, 15:32 9
05.09.2025, 05:44 2
05.09.2025, 20:31 90