6 сентября состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Ирландии и Венгрии.

Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 – Варга, 2, Шаллаи, 15

Удаление: Шаллаи, 52

Видеообзор матча