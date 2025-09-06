В субботу, 6 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Ирландии и Венгрии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ирландия

В прошлогодней Лиге наций коллектив выступил не слишком уверенно, получив 6 очков за 6 матчей и заняв 3 место группы, которое привело его к стыковым играм за сохранение прописки в дивизионе В. Там команда противостояла Болгарии и смогла победить с общим счетом 4:2.

После участия в Лиге наций Ирландия провела всего 2 товарищеских поединка – против Сенегала и Люксембурга. Обе игры завершились вничью.

Венгрия

Венгры также выступили в Лиге наций не слишком удачно, заняв 3-е место группы дивизиона А с 6 баллами на счету. Эта позиция привела команду к переходным играм за сохранение прописки в высшем эшелоне турнира, однако Венгрия с общим счетом 6:1 уступила Турции.

После завершения сезона в Лиге наций коллектив также провел 2 товарищеских поединка. Против Швеции (поражение 0:2) и Азербайджана (победа 1:2).

Личные встречи

В XXI веке коллективы никогда не встречались в официальных играх. Однако в 2024 году команды провели товарищескую игру, завершившуюся победой Ирландии со счетом 1:2.

Интересные факты

В последних 8 официальных играх Ирландия не смогла сохранить ворота сухими 7 раз.

За 8 игр в Лиге наций прошлого года Венгрия пропустила 17 мячей.

В прошлых 6 домашних играх Ирландия проиграла 4 раза и одержала 2 победы.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.89.