Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE

6 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 6 поединков.

В этот вечер матчи проводят топ-сборные Англии и Португалии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

16:00. Латвия – Сербия – 0:1 (Влахович, 12)

19:00. Англия – Андорра

19:00. Армения – Португалия

21:45. Австрия – Кипр

21:45. Ирландия – Венгрия

21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

