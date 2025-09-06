Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
06.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Сербия
Чемпионат мира
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

6 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 6 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот вечер матчи проводят топ-сборные Англии и Португалии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

  • 16:00. Латвия – Сербия – 0:1 (Влахович, 12)
  • 19:00. Англия – Андорра
  • 19:00. Армения – Португалия
  • 21:45. Австрия – Кипр
  • 21:45. Ирландия – Венгрия
  • 21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика

16:00. Латвия – Сербия

19:00. Англия – Андорра

19:00. Армения – Португалия

21:45. Австрия – Кипр

21:45. Ирландия – Венгрия

21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн сборная Латвии по футболу сборная Сербии по футболу сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу сборная Португалии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Армении по футболу Криштиану Роналду
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
