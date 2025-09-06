Чемпионат мира06 сентября 2025, 19:35 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:51
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
6 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 6 поединков.
В этот вечер матчи проводят топ-сборные Англии и Португалии.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября
- 16:00. Латвия – Сербия – 0:1 (Влахович, 12)
- 19:00. Англия – Андорра
- 19:00. Армения – Португалия
- 21:45. Австрия – Кипр
- 21:45. Ирландия – Венгрия
- 21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
