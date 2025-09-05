В субботу, 6 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Латвии и Сербии. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Латвия

В прошлогодней Лиге наций коллектив набрал 4 очка за 6 игр дивизиона С и занял последнее место группы, однако пока не был окончательно снижен. Латвия будет вынуждена сыграть против Гибралтара в переходных поединках за сохранение прописки.

Текущий отбор команда начала с минимальной победы над Андррой, однако со временем проиграла Англии и сыграла вничью с Албанией. Имея на счету 4 балла, Латвия занимает 4-е место квинтета.

Сербия

В высшем дивизионе Лиги наций в прошлом году команда набрала 6 очков и заняла 3 место группы, из-за которого была вынуждена играть в переходных играх за сохранение прописки. Однако там сербы без особого труда победили Австрию с общим счетом 3:1.

Квалификацию Сербия начала с нулевой ничьи против Албании, а затем разгромила 3:0 Андорру.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

В последних 7 выездных играх Сербия ни разу не победила, на счету команды 2 поражения и 7 ничьих.

Безвыигрышная домашняя серия Латвии длится уже 4 игры – коллектив дважды проиграл и столько раз сыграл вничью.

Латвия пропускала первую в 6 из последних 8 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.