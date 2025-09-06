Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.

Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Перед стартом противостояния хозяева считались явными андердогами встречи. Единственный гол на 12-й минуте забил Душан Влахович.

Латвия едва не вырвала ничью на 90+2-й минуте. После удара хавбека Ренарса Варславанса мяч попал в штангу.

В одной группе Латвия и Сербия выступают вместе с Англией, Андоррой и Албанией. Латвия после четырех игр располагается на четвертом месте с 4 очками, у сербов 7 пунктов за три матча.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Латвия – Сербия – 0:1

Гол: Влахович, 12

Таблица группы K