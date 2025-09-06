Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Матч квалификации чемпионата мира завершился минимальной победой сербов со счетом 1:0
6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.
Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния хозяева считались явными андердогами встречи. Единственный гол на 12-й минуте забил Душан Влахович.
Латвия едва не вырвала ничью на 90+2-й минуте. После удара хавбека Ренарса Варславанса мяч попал в штангу.
В одной группе Латвия и Сербия выступают вместе с Англией, Андоррой и Албанией. Латвия после четырех игр располагается на четвертом месте с 4 очками, у сербов 7 пунктов за три матча.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа K. 6 сентября
Латвия – Сербия – 0:1
Гол: Влахович, 12
Таблица группы K
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|06.09.25 19:00 Англия - Андорра07.06.25 Андорра 0:1 Англия24.03.25 Англия 3:0 Латвия21.03.25 Англия 2:0 Албания
|9
|2
|Сербия
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|09.09.25 21:45 Сербия - Англия06.09.25 Латвия 0:1 Сербия10.06.25 Сербия 3:0 Андорра07.06.25 Албания 0:0 Сербия
|7
|3
|Албания
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|09.09.25 21:45 Албания - Латвия10.06.25 Латвия 1:1 Албания07.06.25 Албания 0:0 Сербия24.03.25 Албания 3:0 Андорра21.03.25 Англия 2:0 Албания
|5
|4
|Латвия
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|09.09.25 21:45 Албания - Латвия06.09.25 Латвия 0:1 Сербия10.06.25 Латвия 1:1 Албания24.03.25 Англия 3:0 Латвия21.03.25 Андорра 0:1 Латвия
|4
|5
|Андорра
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|06.09.25 19:00 Англия - Андорра10.06.25 Сербия 3:0 Андорра07.06.25 Андорра 0:1 Англия24.03.25 Албания 3:0 Андорра21.03.25 Андорра 0:1 Латвия
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды воспользовались паузой в чемпионате
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву