Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
06.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Сербия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 18:27 | Обновлено 06 сентября 2025, 18:28
Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2

Матч квалификации чемпионата мира завершился минимальной победой сербов со счетом 1:0

Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
LFF

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.

Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Перед стартом противостояния хозяева считались явными андердогами встречи. Единственный гол на 12-й минуте забил Душан Влахович.

Латвия едва не вырвала ничью на 90+2-й минуте. После удара хавбека Ренарса Варславанса мяч попал в штангу.

В одной группе Латвия и Сербия выступают вместе с Англией, Андоррой и Албанией. Латвия после четырех игр располагается на четвертом месте с 4 очками, у сербов 7 пунктов за три матча.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Латвия – Сербия – 0:1

Гол: Влахович, 12

Таблица группы K

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 3 3 0 0 6 - 0 06.09.25 19:00 Англия - Андорра07.06.25 Андорра 0:1 Англия24.03.25 Англия 3:0 Латвия21.03.25 Англия 2:0 Албания 9
2 Сербия 3 2 1 0 4 - 0 09.09.25 21:45 Сербия - Англия06.09.25 Латвия 0:1 Сербия10.06.25 Сербия 3:0 Андорра07.06.25 Албания 0:0 Сербия 7
3 Албания 4 1 2 1 4 - 3 09.09.25 21:45 Албания - Латвия10.06.25 Латвия 1:1 Албания07.06.25 Албания 0:0 Сербия24.03.25 Албания 3:0 Андорра21.03.25 Англия 2:0 Албания 5
4 Латвия 4 1 1 2 2 - 5 09.09.25 21:45 Албания - Латвия06.09.25 Латвия 0:1 Сербия10.06.25 Латвия 1:1 Албания24.03.25 Англия 3:0 Латвия21.03.25 Андорра 0:1 Латвия 4
5 Андорра 4 0 0 4 0 - 8 06.09.25 19:00 Англия - Андорра10.06.25 Сербия 3:0 Андорра07.06.25 Андорра 0:1 Англия24.03.25 Албания 3:0 Андорра21.03.25 Андорра 0:1 Латвия 0
Полная таблица

сборная Латвии по футболу сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 по футболу Душан Влахович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
