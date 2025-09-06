Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
06.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Сербия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:50 |
208
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Латвия – Сербия – 0:1. Мяч Влаховича, упущенный момент на 90+2. Видео гола
LFF

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.

Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Латвия – Сербия – 0:1

Гол: Влахович, 12

Видеообзор матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
сборная Сербии по футболу сборная Латвии по футболу ЧМ-2026 по футболу Душан Влахович видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
