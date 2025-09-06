Чемпионат мира06 сентября 2025, 19:50 |
Латвия – Сербия – 0:1. Мяч Влаховича, упущенный момент на 90+2. Видео гола
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.
Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа K. 6 сентября
Латвия – Сербия – 0:1
Гол: Влахович, 12
Видеообзор матча
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
