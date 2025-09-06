6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Латвии и Сербии в группе K.

Поединок прошел на арене Стадион Даугава в Риге. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Латвия – Сербия – 0:1

Гол: Влахович, 12

Видеообзор матча